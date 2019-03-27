Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США

Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем, возникших после взлета. Лайнер принадлежит авиакомпании Southwest Airlines. Его переправляли без пассажиров из Флориды в Калифорнию к месту временного хранения.

Вскоре после вылета экипаж "объявил о чрезвычайной ситуации" на борту. Самолет вернулся и благополучно приземлился в Орландо. Как сообщили в авиакомпании, причиной возвращения лайнера были технические неполадки механического характера, а не проблемы с компьютерными системами или программным обеспечением.

Самолет планировалось доставить в штат Калифорния, где находятся на хранении другие лайнеры Boeing 737 MAX 8 компании "до тех пор, пока авиационные власти США не разрешат вновь применять их для пассажирских перевозок". Согласно решению Федерального авиационного управления, полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены после двух схожих авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии в октябре прошлого года и в марте этого.