УЕФА открыл дело против Черногории из-за расистских выкриков болельщиков

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Черногории из-за расистских выкриков болельщиков. Инцидент произошел в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Англии, который завершился разгромной победой подопечных Гарета Саутгейта - 5:1. Во время второго тайма фанаты черногорской сборной начали распевать оскорбительные песни расистского характера. Их услышал полузащитник англичан Рахим Стерлинг. Свой забитый гол он решил отпраздновать, заткнув уши пальцами. После матча Саутгейт потребовал, чтобы УЕФА наказал черногорскую команду.

"Мы должны быть уверены, что право на образование есть у всех, в том числе в нашей стране. Я говорил об этом и раньше. Я не просто осуждаю то, что произошло сегодня вечером. потому что в нашей стране существует та же самая проблема. Вы можете наказать какие-то клубы, но это не будет помехой для одного-двух человек, которые делают то, что хотят. Мы должны быть уверены, что молодые люди получают образование, потому что в случае с ними у нас больше шансов добиться желаемого. И делать это нужно в как можно более широких масштабах".

Проявления расизма – не единственная проблема, которую предстоит изучить дисциплинарную комитету. УЕФА также нужно будет проверить, использовали ли черногорские фанаты пиротехнику, бросали ли они на поле посторонние предметы и блокировали ли они лестничные проходы.