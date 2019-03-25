Бабушка с шестом

Четверо внуков, двое правнуков и больше двух десятков мировых рекордов в своей возрастной категории: 84-летняя американка Флоренс Майлер готовится к Чемпионату мира для возрастных спортсменов.

Заниматься лёгкой атлетикой она начала два десятка лет назад.

«Это очень трудная задача, ведь нужно и развивать тело, мышцы, нужно установить жёсткий режим — но именно из-за трудностей мне это очень нравится», — говорит спортсменка.

Её любимая дисциплина — прыжки с шестом. Здесь у неё больше всего наград и рекордов.

Тренеры Флоренс утверждают, что её успехи сделали бы честь и молодым, не говоря уже о сверстницах: на предстоящих играх в своей возрастной категории она будет единственной женщиной.

Летом этого года Фло исполнится 85, и она перейдёт в следующую категорию. По её словам, это возможность установить ещё новые рекорды.