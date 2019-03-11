ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) в десятый раз продлила отстранение российских спортсменов от соревнований. По мнению ИААФ, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) все еще не выполнила все необходимые требования для возвращения членства — не возместила ассоциации расходы и не обеспечила доступ к пробам из московской антидопинговой лаборатории.

Четких временных рамок в вопросе восстановления в правах российской легкоатлетической федерации пока не существует. Снятие дисквалификации может случиться как до старта чемпионата мира (начинается 27 сентября), так и уже после него.

Членство России в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами. Тогда они не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Уже три года спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только после получения разрешения от ИААФ.