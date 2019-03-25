Президент Сербии: "Мы не хотим в НАТО"

В городах Сербии прошли мероприятия, связанные с 20-летием начала военной операции Северо-атлантического альянса против тогдашнего режима Слободана Милошевича.

В православных храмах отслужили молебны.

Нынешний президент Сербии Александр Вучич, выступая на одной из встреч, назвал действия НАТО агрессией: "Никто не был признан ответственным за те преступления. Сербское гражданское население, дети были теми, на кого была направлена агрессия НАТО, которую они потом назвали ошибкой. Для нас это никогда не было ошибкой, мы никогда не забудем ни этих детей, ни этих людей. Народ Сербии принял решение с достоинством: мы не хотим вступать в НАТО, наш выбор - быть неприсоединившимся государством".

Многочисленные перемирия, которые были заключены между косовскими сепаратистами и военными подразделениями Белграда при поддержке международного сообщества, оказались неэффективными, правозащитные организации говорили о том, что в Косове и Метохии проводятся этнические чистки (позднее эти факты подтвердились в суде).

Число жертв военного конфликта в Косове между мартом и июнем 1999 года оценивается в 10 тысяч человек, большинство которых — косовские албанцы.

За полторы недели до начала операции на рассмотрение всех сторон был представлен новый план международной контактной группы, план урегулирования был принят сепаратистами, но отвергнут и Белградом, и Москвой. Операция НАТО продолжалась до 10-го июня.