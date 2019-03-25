"Зимняя вишня": год боли и слез

В Польше задержан бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - основной компании-владельца торгового центра "Зимняя вишня" - Вячеслав Вишневский. Сейчас власти двух стран обсуждают возможность его экстрадиции.

Вишневский покинул Россию в 2016 году. Правоохранители считают, что мужчина скрывался от следствия. Осенью прошлого года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По версии следствия, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО "ИСК ресурс" Никите Чередниченко. В обмен они должны были закрыть глаза на некие "незаконные действия" при реконструкции "Зимней вишни".

Что произошло?

25 марта 2018 года... Разгар воскресного дня... В торговом центре, как и в любой выходной, было много людей. Неожиданно на верхнем этаже началась паника. В детской комнате вспыхнуло пламя. Вскоре огонь перекинулся на другие помещения. Площадь возгорания составила более 17 тысяч кв. метров.

REUTERS/Maksim Lisov

Система пожарной эвакуации не сработала. Оказалось, что она была отключена. В результате пожара погибли 60 человек, 37 из них – дети. Больше всего погибших было обнаружено в одном из залов кинотеатра, двери которого были заблокированы (по одной из версий, двери были закрыты, чтобы в зал не зашли безбилетники). Больше 20 тел были обнаружены около запасного выхода. Он также оказался закрыт.

"Сколько реальных жертв?" Участники митингов, которые вскоре после трагедии прошли в разных городах России, требовали от властей дать ответ на этот вопрос. После пожара в интернете появилась информация о том, что на самом деле жертв было намного больше, что счет шел на сотни. В сети публиковались аудиозаписи и скриншоты переписок людей, которые якобы работают в МЧС и больницах.

Одним из "виновников" этих слухов мог быть украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов). Позже СКР завел против него уголовное дело. Кувикова обвинили в распространении ложной информации о количестве жертв.

Охранник не нажал на спасительную кнопку

Год назад во время встречи с Владимиром Путиным глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что противопожарная сигнализация не работала с 19 марта. "Она просто не работала, и никто этим не занимался". Более того, выяснилось, что охранник, который мог вручную включить кнопку оповещения (она была в исправном состоянии) этого не сделал. Как сказал Бастрыкин, охранник "ее по непонятным причинам не включил".

Через неделю после трагедии Следственный Комитет опубликовал видеозапись, на которой запечатлены первые минуты пожара. Камеры зафиксировали, что вскоре после того, как вспыхнуло пламя, в здании погас свет, и людям пришлось искать выход в темноте.

Назначенная Следственный комитетом России экспертиза показала, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, расположенном над детским "сухим" бассейном на последнем этаже ТЦ. Как считают эксперты, светильник, скорее всего, залила талая вода.

"У семи нянек дитя без глаза"

Вскоре после трагедии в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он возглавлял регион более 20 лет. "Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя", - заявил тогда Тулеев.

За прошедший год к ответственности были привлечены 15 человек. Их обвиняют, в зависимости от роли каждого, в халатности, растрате, мошенничестве, нарушении требований пожарной безопасности, злоупотреблениях полномочий.

"Бесчисленные нарушения при строительстве, пренебрежение элементарными противопожарными нормами, неработающая система пожаротушения - владельцы комплекса в погоне за прибылью пытались везде, где возможно, сократить расходы. И в первую очередь экономили на безопасности людей <...> У семи нянек дитя без глаза", - говорится в видеосюжете, который был подготовлен Следственным Комитетом.

СКР подготовил видеосюжет о ходе расследования

В числе обвиняемых оказались:

Юлия Богданова, бывший гендиректор ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" (компания-собственник ТЦ)

Георгий Соболев, бывший технический директор комбината

Надежда Судденок, генеральный директор ООО "Зимняя вишня"

Игорь Полозиненко, руководитель компании "Системный интегратор" (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации)

Александр Никитин, инженер противопожарной системы

Сергей Антюшин, сотрудник частного охранного предприятия

Андрей Бурсин, глава первого отряда службы пожаротушения Кемеровской области

Сергей Генин, начальник караула пожарно-спасательной части №2

Александр Мамонтов, бывший глава управления МЧС по Кемеровской области

Григорий Терентьев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы областного МЧС

Танзилия Комкова, экс-начальница Госстройнадзора Кемеровской области

Эдуард Комков, сын Комковой

Никита Чередниченко, партнер Комкова по бизнесу, гендиректор "ИСК Ресурс"

Светлана Шенгерей, замначальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области

Вячеслав Вишневский, экс-гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината"

"Следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - говорится на сайте СК.

Тотальная проверка

После пожара в "Зимней вишне" началась проверка объектов массового скопления людей по всей России. За год сотрудники МЧС обследовали 86 тысяч зданий, в том числе 11 тысяч торговых центров. Оказалось, что треть из них эксплуатировалась, несмотря на грубые нарушения требований пожарной безопасности. Более того, выяснилось, что в двух тысячах ТРЦ, ресторанов и кинотеатров персонал не знал, как действовать в случае пожара.