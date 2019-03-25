Viking Sky: круиз с риском для жизни

Настоящим испытанием обернулось для отдыхающих путешествие на круизном лайнере Viking Sky, потерпевшем бедствие у побережья Норвегии. В воскресенье судно прибыло в порт своим ходом. 1373 пассажира, находившиеся на борту, наконец, благополучно сошли на берег. Многие - до сих пор впечатлением от пережитого.

В субботу лайнер попал в шторм, у него отказали двигатели. Отдыхающим, большинство из которых - пожилые люди, туристы из Великобритании и США - сутки пришлось дожидаться спасения.

"Внутрь хлынула волна 6-7 футов высотой, выбила огромное окно и двери, подхватила стол, стулья. Стаканы разбились вдребезги. Прямо передо мной волна смела несколько десятков людей. Я в тот момент стоял, а жена была рядом, но вдруг она пропала. Я подумал, что это конец", - рассказывает этот очевидец.

Так как судно дрейфовало в опасной близости от скал, было решено эвакуировать пассажиров по воздуху.

Некоторые признаются: подъём с лайнера на вертолёт в условиях шторма стал самым экстремальным приключением в их жизни.

"Мне 71, ему 74 года. Они взяли нас, прицепили и подняли в одной связке. Это было настоящее потрясение", - вспоминает эта женщина.

"Моя жена была в числе первых, кого эвакуировали. Это было рискованное, но удачное предприятие", - говорит ещё один очевидец.

Так, около 500 туристов были доставлены на берег вертолётом. К утру воскресенья три двигателя из четырёх удалось завести, и лайнер в сопровождении буксиров прибыл в порт Молде.

Сообщается о 25 госпитализированных с травмами людей. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.