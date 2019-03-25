Чезаре Баттисти признался в убийствах

Бывший член леворадикальной итальянской группировки Чезаре Баттисти признал причастность к четырём убийствам и серии ограблений, совершённых в конце 1970-х годов. Баттисти был арестован в Боливии в январе и вскоре экстрадирован в Италию, где много лет назад в итоге нескольких судебных процессов его заочно приговорили к пожизненному заключению.

В частности, Баттисти был признан виновным в убийстве полицейского Антонио Санторо в 1978 году, а также ювелира Пьерлуиджи Торреджани и активиста Итальянского социального движения Лино Саббадина в 1979 году.

Чезаре Баттисти много лет скрывался от итальянского правосудия во Франции, которая отказывалась его выдавать, несмотря на поступавшие из Рима запросы об экстрадиции. Он написал несколько детективных романов, а также переводил на итальянский книги французских авторов. Затем более десяти лет жил в Бразилии, где в конце прошлого года был выдан ордер на его арест. Тогда Баттисти бежал в Боливию, где и был задержан.