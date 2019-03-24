Vikig Sky: все пассажиры спасены

Всю минувшую ночь не прекращалась эвакуация пассажиров с круизного лайнера Viking Sky, вынужденного бросить якорь в 5 километрах от побережья Норвегии. Работа спасателей осложнялись сильными порывами ветра и 8-миметровыми волнами. На судне, у которого отказал двигатель, когда оно уже направлялось к берегу, находились 1373 пассажира. Viking Sky стал дрейфовать к скалистому берегу.

В район, где остановился лайнер, сразу же были направлены спасательные суда и вертолёты. Высокие волны мешали спустить на воду спасательные шлюпки, и людей можно было вывезти только по воздуху и максимум 20 человек за раз.

"Общаясь с пассажирами, мы повстречали столько интересных людей, - говорит Ян Арве Дирнес, руководитель спасательной операции. - Многое навсегда останется в наших сердцах и памяти. Вы и сами в чём-то меняетесь, когда разговариваете с людьми, которые только что пережили такое в океане под порывами сильного ветра, видели готовые обрушиться на них огромные волны. Для них это была страшная ночь".

Судно заливало водой, мебель опрокидывалась от сильного крена. К утру воскресенья удалось эвакуировать около 400 человек, 17 из них были госпитализированы. Затем операцию прекратили: экипажу удалось завести три двигателя, и лайнер на буксире направился к близлежащему порту Молде.

"Было очень страшно, - вспоминает один из пассажиров. - Но норвежцы - потрясающие люди! Береговая охрана проделала фантастическую работу. Я надеюсь, что и остальные пассажиры живы и невредимы".

Большинство находившихся на лайнере людей были британские и американские туристы, а среди членов экипажа - четверо россиян.

Viking Sky, принадлежащий оператору Viking Ocean Cruises, был спущен на воду в 2017 году. Он совершал 12-дневнй круиз, который начался 14 марта в городе Берген на западе Норвегии. Лайнер заходил в норвежские города Нарвик, Альта, и Тромсё. Авария случилась, когда он шёл в Ставангер. Путешествие должно было завершиться во вторник в британском порту Тилбери на Темзе.