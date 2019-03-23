Авария круизного лайнера у берегов Норвегии

Круизный лайнер Viking Sky встал на якорь в 5 километрах от западного побережья Норвегии из-за поломки двигателя. На его борту находились 1300 пассажиров, которых уже эвакуировали.

Работа спасателей осложнялась сложными погодными условиями: дул сильный ветер, а высота волн достигала 6-8 метров. В операции были задействованы несколько спасательных судов и вертолётов. На суше организован лагерь по приему эвакуированных.

Viking Sky следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер на юго-западе страны. Лайнер уже направлялся к берегу, когда капитан подал сигнал бедствия.

Среди членов экипажа - трое россиян. Об этом сообщило посольство РФ в Норвегии.