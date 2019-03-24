Гость из Поднебесной в княжестве на скале

Первый государственный визит китайского лидера в Монако стал очередным этапом европейского турне председателя КНР Си Цзиньпина. Во время встречи с князем Альбером II он обсудил пути развития отношений между двумя странами. В Монако Си Цзиньпин приехал на автомобиле из французской Ниццы, куда прибыл в полдень. В аэропорту председателя КНР и его супругу Пэн Лиюань встретили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а также государственный министр Монако Серж Тель. Ранее Си Цзиньпин побывал в Италии, а государственный визит во Францию официально начнёт после посещения Монако.

Ведущие французские издания уже анонсировали это событие, возлагая на него большие надежды. "Обе страны добьются больших успехов в будущем", - под таким заголовком вышла передовая статья газеты "Фигаро".

Президент Франции Эммануэль Макрон встретит гостя из Поднебесной в Ницце. После первого раунда переговоров оба лидера отправятся в Париж для рабочей сессии. Ожидается, что к ним присоединятся канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. ранее на саммите ЕС в Брюсселе Макрон заявил:

"С самого начала моего президентства я призывал к европейскому пробуждению и защите европейского суверенитета. Я бы сказал, что по таким вопросам, как Китай, у нас наконец-то есть единогласие".

В ходе встречи с Си Цзиньпином европейские лидеры намерены обсудить развитие партнерства между ЕС и КНР, затронув не только вопросы торговых отношений, но и охраны окружающей среды в контексте Парижского соглашения по климату.

В субботу в итальянском Палермо правозащитники Amnesty International устроили молчаливую демонстрацию, приуроченную к визиту китайского лидера. Они протестовали против нарушения прав человека в КНР. Акция началась через несколько часов после того как представители Италии и Китая подписали торговые соглашения между своими странами.