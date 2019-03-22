"Торговый мир" Китая и Италии

Председатель КНР Си Цзиньпин с женой прибыл с трехдневным визитом в Италию, где страны собираются подписать меморандум о сотрудничестве в рамках масштабного проекта "Один пояс - один путь", открывающего новые возможности для китайского капитала в Европе несмотря на негативную реакцию США.

Цель европейского турне китайского лидера - продвижение Нового шёлкового пути, возрождения древних торговых традиций, соединяющих Восток и Запад. Более 150 стран, регионов и международных компаний уже подписали с Пекином соглашения о сотрудничестве.

"Древний Шёлковый путь служил инструментом обмена знаниями и открытиями между народами. А Новый шёлковый путь должен стать улицей с двусторонним движением, по которой должны перемещаться товары, идеи, таланты, знания, будущие проекты, общие проблемы и их решения", – заявил президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с Си Цзиньпином.

"Мы хотим усилить синергию между нашими стратегиями развития для расширения сотрудничества в сферах инфраструктуры, портов, логистики и морского транспорта, чтобы построить ряд конкретных проектов вдоль Шёлкового пути", – сказал китайский лидер.

Италия станет первой страной из Большой семёрки промышленно развитых стран, присоединившейся к проекту "Один пояс - один путь". Что по мнению ряда государств , в том числе США, не принесет Риму ожидаемых дивидендов, но порядком подмочит его репутацию.

После Италии китайский лидер отправится с визитом в Монако и Францию.