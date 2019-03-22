Оппозиция не расходится

В Алжире — новая многотысячная манифестация с требование отставки руководства страны. Демонстрации в целом проходят мирно, однако в одном случае полиции пришлось применить водомёты, чтобы не допустить активистов к президентскому дворцу.

Уже пятую пятницу подряд алжирцы выступают за полную смену политической системы. Они требовали ухода 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики, который собирался баллотироваться на пятый президентский срок.

Но и сообщение о том, что он снял свою кандидатуру и сменил правительство, многих оппозиционеров не устроило: по их мнению, происходящее — прикрытие для передачи власти внутри всё той же элиты, и по сути ситуация в стране не изменится.