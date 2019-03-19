Лавров выразил поддержку Алжиру

В Алжире продолжаются массовые манифестации с требованием немедленной отставки 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики. Во вторник на улицы столицы вышли тысячи студентов вузов, работники сферы образования и здравоохранения. Марши с участием студентов и врачей прошли и в других крупных городах страны.

На этом фоне в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Алжира. Комментируя антиправительственные выступления министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил:

"Это особенная страница в нашей истории. Её особенность заключается в том, что молодёжь Алжира решила взять инициативу в свои руки и активно содействовали значительным изменениям в политической структуре страны".

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сравнении демонстраций в Алжире с "арабской весной", отметил, что Москва выступает категорически против вмешательства в ситуацию извне.

"Народ Алжира сам решит свои проблемы, сам решит свои внутренние дела на основе Конституции своей страны и при полном уважении норм международного права", — сказал Лавров.

Массовые манифестации не утихают в Алжире с 22 февраля. В ответ на требования оппозиции Бутефлика отказался баллотироваться на пятый президентский срок и провел перестановки в правительстве. Но активисты готовят новую общенациональную демонстрацию, чтобы вынудить Бутефлику как можно скорее покинуть президентский пост.