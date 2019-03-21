Дзюба: "Мы никого не боимся"

Сборная России по футболу готовится к матчу отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии. Встреча пройдёт сегодня вечером на стадионе Короля Бодуэна в Брюсселе. В мировом рейтинге ФИФА бельгийцы занимают первую строчку, россияне — на 50-й позиции. Капитан сборной Артём Дзюба говорит, что команда готовится к серьёзной схватке на поле.

Мне кажется больше зависит даже не столько индивидуально, сколько от командных действий. Если мы сумеем быть единым коллективом, как это нам удавалось на Чемпионате мира, и мы хотим продолжать этот посыл, то у нас есть шансы с любым соперником. Мы прекрасно понимаем, что бельгийцы — это топ-команда и фаворит, но мы никого не боимся. Артём Дзюба капитан сборной России по футболу

На Чемпионате мира в прошлом году Россия едва не вышла в полуфинал, обыграв, в том числе, Испанию. Теперь, несмотря на низкий рейтинг команды, тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес говорит о россиянах как об опасных соперниках:

«Россиянам даже не нужен мяч, чтобы создать вам проблемы. Я думаю, мы имеем дело с командой, которая умеет разворачивать игру так, как ей хочется. У них превосходные контратаки. Это команда, которая очень быстро создаёт опасные моменты и очень быстро переводит мяч в вашу штрафную».

На матч с Россией Бельгия выйдет в ослабленном составе. После медосмотра тренер решил вывести из стартового состава нападающего Ромелу Лукаку. Кроме того, игру пропустят защитник Тома Мёнье и полузащитник Мусса Дембеле.