Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев уходит. 32-летний футболист сообщил, что на решение завершить карьеру в национальной команде повлиял возраст.
Акинфеев уходит из сборной
Акинфеев уходит из сборной
В своё время Акинфеев был самым молодым в истории дебютантом сборной: в апреле 2004-го он вышел на поле в возрасте 18 лет и 20 дней. Но уже вскоре прочно занял пост «вратаря №1». Ему принадлежат рекорды среди голкиперов по играм за национальную команду, по сухим матчам, по продолжительности сухой серии.
Звёздным часом вратаря и капитана стала 1/8 финала Чемпионата мира в России: он отразил два послематчевых пенальти, из них один умудрился отбить ногой, прыгнув в противоположную сторону.
«Нога Акинфеева» стала символом крупнейшего пока успеха российской сборной: ей посвящали произведения искусства, ставили памятники, в её честь выпустили большую медаль из чистого золота.