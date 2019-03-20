Отсрочка "брексита" возможна

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что отсрочка выхода Великобритании из Евросоюза возможна, но на определенных условиях.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй попросила перенести дату "брексита" на 30 июня.

"Я думаю, что краткосрочное продление даты "брексита" возможно, если Палата общин одобрит сделку. До этого момента вопрос переноса даты выхода Великобритании из ЕС остается открытым", - заявил Глава Евросовета Дональд Туск.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер порекомендовал Великобритании выйти из ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут в мае этого года.

Корреспондент Евроньюс Мейв Макмахон передает из Брюсселя:

"В своём коротком обращении Дональд Туск заявил, что не видит необходимости в проведении экстренного саммита по "брекситу" на следующей неделе. Возможно, это могло бы быть одним из решений - пригласить 27 глав государств-членов ЕС.

Может ли это означать, что окончательное решение по переносу даты "брексита" не будет принято ни завтра, ни в пятницу, поэтому странам ЕС нужно время, чтобы обсудить, подготовиться, наладить диалог с правительством в своих странах, и конечно же, чтобы сесть за стол переговоров".