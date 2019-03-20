Караджича приговорили к пожизненному заключению

Суд ООН в Гааге приговорил к пожизненному заключению бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Судьи отклонили все апелляции, поданные защитой, и заявили, что вынесенный ранее вердикт слишком мягок.

Три года назад Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Караджича к 40 годам заключения. Главный пункт обвинения — геноцид в Сребренице. Караджич настаивал на своей невиновности и назвал процесс «политическим».

При этом и сторона обвинения выражала недовольство исходом суда. Прокуроры требовали приговорить серба к пожизненному заключению. Не полностью они удовлетворены и сегодняшним вердиктом.

Джеффри Найс, прокурор:

«Апелляционная палата не смогла сделать две вещи: во-первых, установить намерение организовать геноцид — не только в 1995-м, но начиная с 1992-го, а во-вторых — чётко связать с Сербией то, что произошло с боснийскими мусульманами в Сребренице и других местах. Эти нерешённые вопросы, можно надеяться, найдут ответы в каком-нибудь другом деле».

Радовану Караджичу сейчас 73 года, почти 11 лет он остаётся в тюрьме в Гааге. А до этого 13 лет скрывался от международного трибунала. Его арестовали в 2008 году сербские спецслужбы в пригороде Белграда.

Телетрансляция судебного заседания шла с получасовой задержкой , чтобы избежать ситуации, подобной той, когда в ноябре 2017-го хорватский генерал Слободан Праляк выпил в прямом эфире яд сразу после оглашения приговора.