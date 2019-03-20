Первый в Европе ресторан под водой

Первый в Европе подводный ресторан открывается в среду, 20 марта, в Норвегии. Более 7000 человек уже зарегистрировались, чтобы посетить необычное заведение и полакомиться рыбкой в рыбной компании.

Расположенный у южного побережья Норвегии, ресторан представляет из себя большую бетонную трубу, погруженную в Северное море. Называется новое заведение Under, что помимо английского значения "внизу", "под [водой]" также означает "чудо" по-норвежски.

Конструкция и дизайн ресторана разработан норвежской архитектурной фирмой Snoehetta, специалисты которой также создали оперный театр в Осло и Национальный Музей-мемориал 11 сентября в Нью-Йорке.

Посетители подводного гастрономического царства поначалу могут подумать, что попали в сауну, поскольку деревянные доски покрывают всю надводную часть ресторана. Восьмиметровый лестничный пролёт ведёт в большой подводный зал, который вмещает около 40 посетителей и окружён гигантскими прозрачными окнами с видом на морские просторы.

Глава архитектурного бюро, построившего ресторан под водой, Кьетил Торсен, рассказал, что сооружение может выдерживать суровые морские погодные условия и имеет ​​форму, которая способна противостоять даже (цитируя Торсена) «цунами века».

Ресторан спроектирован таким образом, чтобы на стеклянной стене было минимальное количество отсветов изнутри, помещение наполняется естественным светом, отфильтрованным зеленоватым оттенком морских вод.

Полное меню из 18 блюд на основе местных ингредиентов и морепродуктов, включая напитки, обойдётся клиентам ресторана в сумму 3700 норвежских крон (около 27.000 рублей) на человека.

В первые дни заведение будет открыто для друзей и семьи владельцев, а гостей, уже зарезервировавших столики, здесь примут в начале апреля.

В мире есть только несколько подводных ресторанов, в основном в тропических водах, как, к примеру, на Мальдивах в Индийском океане и в Дубае (ОАЭ) в Персидском заливе.