CAS закрыл дело против ПСЖ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", который оспаривал решение о возобновлении расследования по делу о нарушении финансового фэйр-плей. Первоначально процедура была открыта в сентябре 2017 года после давления со стороны некоторых крупнейших европейских клубов, связанного с многомиллионными трансферами Неймара и Килиана Мбаппе.

В июне прошлого года расследование было прекращено, но в сентябре УЕФА объявил о его возобновлении. Суд в Лозанне встал на сторону французского клуба, постановив, что июньское решение является "окончательным и обязательным", а УЕФА нарушил собственный регламент, так как не имел права пересматривать постановление по истечении 10-дневного срока после его вынесения. Правила финансового фэйр-плей УЕФА предписывают, что клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают, а ПСЖ в прошлом году уложился в эти рамки за счет продажи ряда игроков.