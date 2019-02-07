Новый старый президент УЕФА

Александер Чеферин переизбран президентом УЕФА на новый четырехлетний срок.

Выборы прошли на 43-м конгрессе организации в Риме на безальтернативной основе - словенец был единственным кандидатом. Его выдвинули все 55 национальных ассоциаций.

"Мы будем источником конструктивных идей для ФИФА и ожидаем таких же предложений в ответ. Мы готовы совместно с международной организацией отстаивать звание футбола как спорта номер один в мире и поддерживать лидирующие позиции Европы", – заявил переизбранный президент.

Юрист по образованию Чеферин в 2016 году сменил на посту президента УЕФА Мишеля Платини, вынужденного уйти из-за коррупционного скандала.