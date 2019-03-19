Беженцы подверглись нападению в Греции

В Греции около 90 беженцев подверглись нападению со стороны разъярённых манифестантов. Инцидент произошёл в посёлке Вилия, в полусотне километров от Афин. Местные жители, недовольные присутствием здесь чужаков, собрались на акцию протеста возле их гостиницы. Среди манифестантов была мэр города Мандра.

– Какие-то греки пришли к гостинице и напали. Они ворвались внутрь, вынесли двери и разбили окна. Набросились на беженцев из Палестины и Сирии. Избили старика и двух детей, которые были с ним.

– Беженцы очень напуганы, они не знают, что и думать. Большинство боится выходить из гостиницы. Женщины даже не ходят в магазин за покупками. Но так не может продолжаться, мы же не в тюрьме.

Среди протестующих был и этот 30-летний житель посёлка, хозяин здешней кофейни. По его словам, замышлялась мирная акция:

– Наш митинг начался мирно. Мы не террористы. Мы хотели узнать, что это за люди, и откуда они приехали. Нас было где-то 70. Но вдруг человек 10 вышли из себя и напали на беженцев. Это было просто глупо. Мы перестали контролировать ситуацию.

Корреспондент Евроньюс передаёт с места событий:

– Уже не впервые местные жители реагируют на присутствие беженцев, но в данном случае речь идёт о нападении и насильственных действиях. Мы неоднократно пытались связаться с мэром Мандры, но она так и не ответила на наши звонки.