Выборы президента Словакии: 1-ый тур выиграла Чапутова

Зузана Чапутова выиграла первый тур президентских выборов в Словакии. Заместитель главы внепарламентской партии "прогрессивная Словакия" набрала более 40,5% голосов избирателей. Чапутова адвокат, опыта в политике не имеет, но в Словакии известна как борец с коррупцией.

"Результаты первого тура голосования я рассматриваю, как призыв к переменам - сказала, узнав об итогах первого тура, победительница. - Словацкие избиратели показали, что могут принять кандидата, совсем недавно вовлечённого в политическую деятельность, но который предлагает новую точку зрения на сегодняшнюю реальность и другой путь решения проблем".

Во второй тур с большим отставанием от соперницы прошёл также кандидат от правящей социал-демократической партии "Курс", замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Его поддержали лишь около 18,66% избирателей.

Глава партии "Курс" Роберт Фицо ушёл в отставку с поста премьер-министра год назад на волне протестов, связанных с коррупционными скандалами и с убийством журналиста Яна Куцяка. Репортёр словацкого новостного портала стал известен расследованием связей высокопоставленных чиновников с мафией.

Второй тур президентских выборов в Словакии состоится 30 марта.