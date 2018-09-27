Поможет ли продвижение в расследовании убийства журналиста Яна Куцяка вывести Словакию из политического кризиса? В четверг Национальное антикриминальное агентство сообщило о задержании в южном городе Коларово нескольких подозреваемых по делу, вызвавшему ряд громких отставок в правительстве страны. С начала марта в столице Братиславе проходят акции протеста - самые крупные с момента Бархатной революции 1989 года.
Найти убийц Куцяка и коррупционеров
Найти убийц Куцяка и коррупционеров
Представитель полиции Михал Сливка:
"Специальное подразделение NAKA (Национального антикриминального агентства) задержало лиц, подозреваемых в преступной деятельности с применением насилия. Ведутся обыски в нескольких домах, детали мы пока раскрыть не можем".
Участники акций протеста - очередная из них пройдёт в пятницу - требуют расследовать не только убийство журналиста, но и коррупционные дела, о которых он писал.
Йозеф Куцяк, отец убитого:
"Более конкретной информации у нас нет. Мы знаем только, что это связано со статьями Яна, в частности, о мафии, о связях между албанской, итальянской мафией и правительственными учреждениями. Об этом его последняя статья".
27-летний Ян Куцяк и его невеста были застрелены в феврале в своём доме в пригороде Братиславы. В записях упоминалось и имя уже бывшего премьер министра Роберта Фицо, который ушел в отставку в марте на волне народного возмущения.
МВД Словакии обещает сделать всё возможное , чтобы выяснить мотивы преступления и найти убийц. В рамках расследования, над которым работают более 90 специалистов, опрошены около 200 свидетелей.