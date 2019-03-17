F-1: Боттас обошёл Хэмилтона

Валттери Боттас стал победителем Гран-при Австралии - первого этапа чемпионата мира Формулы-1. На автодроме "Альберт-парк" в Мельбурне финн обошёл своего напарника по команде "Мерседес" действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

Квалификацию накануне выиграл Хэмилтон, но Боттас выдал уверенный старт и уже к первому повороту был впереди всего пелотона. Он показал лучший круг и заработал дополнительный балл. Ведущий пилот Феррари Себастьян Феттель финишировал лишь четвёртым. Тройку лучших замкнул голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Команда "Мерседес" таким образом обошла своего главного конкурента "Феррари", которому результаты тренировочных заездов прочили успех.

Уверенно провёл гонку и российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят. Он пришёл к финишу 10-ым, но быстрее многих гонщиков, опередивших его ранее на классификации.