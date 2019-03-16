«Самоопределение — не преступление» в Мадриде

В центре Мадрида — многотысячная манифестация сторонников самоопределения Каталонии. В полиции говорят о 18 тысячах человек, организаторы сообщают о 120 тысячах. Большинство приехали в испанскую столицу из автономного региона. К ним присоединился и действующий глава Каталонии Ким Торра.

Главный лозунг собравшихся — «Самоопределение не преступление, решает демократия». Активисты резко осуждают судебный процесс над бывшими лидерами Каталонии, который начался больше месяца назад. Мадрид обвиняет 12 политиков в подстрекательстве к бунту и в растрате бюджетных средств на организацию референдума о каталонской независимости, который власти королевства назвали незаконным.

Протестующие призывают Мадрид разрешить проведение волеизъявления.

Месяц назад кабинет министров Испании объявил о своей отставке и назначении досрочных выборов на 28 апреля. Формальной причиной стала невозможность достичь парламентского компромисса о бюджете на этот год. В то же время аналитики говорят о сильном влиянии каталонского вопроса.