Ориол Жункерас: из подсудимых в кандидаты

Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас возглавит один из списков на выборах в Европарламент. Такое решение принял Европейский свободный альянс. Это объединение представляет интересы национальных меньшинств и движений, стремящихся к автономии и суверенитету.

Жункерас, один из ведущих лидеров каталонских сепаратистов, остаётся на скамье подсудимых. Мадрид обвиняет бывших лидеров автономии в подстрекательстве к мятежу. В списке Жункераса несколько кандидатов также находятся под следствием.

Представители Европейского свободного альянса тем не менее считают, что суд не может помешать каталонцу участвовать в выборах.

Теоретически, как лидер списка, Жункерас может претендовать на пост главы Еврокомиссии.