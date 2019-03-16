Умерла российская певица Юлия Началова

О смерти 38-летней певицы Юлии Началово сообщила в "Инстаграме" ее официальный представитель Анна Исаева.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что Началова была госпитализирована в тяжелом состоянии и что ей была сделана операция, передает "Интерфакс". Причиной госпитализации в прессе называли резкое повышение уровня сахара в крови.

Как сообщает ВВС, позже стало известно, что состояние Началовой ухудшилось: ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. В минувшую пятницу Анна Исаева говорила, что Юлия Началова чувствует себя лучше. А утром в субботу, 16 марта, отец Юлии Началовой сообщил, что его дочери сделали операцию на ноге.

38-летняя певица записала несколько альбомов, снималась в кино, принимала участие в телепрограммах. Одна из самых известных песен Началовой - "Герой не моего романа".

Ее последний клип — «Я выбираю» — вышел в 2018 году. Помимо музыки, пишет "Медуза", она часто работала на телевидении; в 2019 году она стала одной из наставников в музыкальной программе «Один в один» на «России-1».