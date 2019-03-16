435 км до Лондона: марш за "брексит"

“Мы идём в Лондон, чтобы не допустить предательства, спасти "брексит", - так объясняют цель своей акции участники марша, который стартовал в субботу из Сандерденда на северо-востоке Англии. Колонна из 100 человек направилась пешком в сторону Лондона, до которого 435 км. По дороге к ней присоединяются единомышленники, среди которых и один из архитекторов "брексита" бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж.

"Если вы видели, что произошло в парламенте на этой неделе, то получается, что мы можем и не выйти из ЕС. Потому мы и начали этот марш, чтобы политики не думали, что они могут не считаться с нами. И если они так думают - то мы идём, чтобы сказать им "нет"! Всё очень просто", - говорит Фараж.

Местами сторонникам "брексита" приходится сталкиваться лицом к лицу с убеждёнными европейцами, которые выходят им на встречу с флагами Евросоюза и большими красными сердцами, символизирующими все льготы, которых они лишатся после "брексита".

"Мои ожидания и моя просьба к нашим друзьям в Европе заключаются в том, чтобы нам дали бы отсрочку, чтобы мы смогли организоваться. Потому что если Великобритания выйдет из ЕС без сделки, это станет для нас настоящей катастрофой".

Свой марш сторонники "брексита" намерены завершить у здания парламента в Лондоне 29 марта - в этот день Великобритания первоначально планировала покинуть Евросоюз. Найджел Фараж сопровождать своих единомышленников до самой столицы не будет - как депутат Европарламента он собирается в Стасбург на случай, если там будут приниматься решения в связи с "брекситом".