Страшное потрясение испытали жители тихого мирного города Крайстчёрча, как и всей Новой Зеландии.

Вряд ли кто-то из них мог представить, что в их стране, со стабильно низким уровнем преступности, где не все полицейские носят при себе оружие, гостеприимной по отношению к людям разных культур, религий, национальностей, может произойти столь жестокое массовое убийство.

"Наши сердца просто разрываются от горя. Это так печально. Подобное не должно происходить в нашей стране. Молящиеся должны быть в безопасности. Я начинаю злиться. Шок прошёл. Вместо него появились гнев и негодование. Должно быть так, чтобы каждый мог молиться, когда захочет, при этом чувствуя себя в безопасности", - говорит, не скрывая слёз, эта жительница, пришедшая с цветами к одному из мест трагедии.

"Этот город изменился навсегда", - сказала Лианна Далзил, мэр Крайстчёрча, призвав соотечественников поддержать друг друга в общей беде.

"Никогда бы не подумала, что подобное может случиться в городе Крайстчёрч. Я даже не могла представить, что такое может произойти в Новой Зеландии. И, похоже, случилось самое страшное. И теперь нам нужно сплотиться, чтобы всё это пережить", - добавила она.

Слова соболезнования родственникам погибших, осуждения акта насилия, как проявления исламофобии и ксенофобии, звучат из уст простых людей, политических лидеров, звёзд спорта и шоу-бизнеса.

"То, что я чувствую сейчас и ощутил, когда услышал новость об этом, невозможно выразить словами. Я лишь молюсь за всех тех, кто был убит сегодня, и их семьи", - сказал известный новозеландский регбист Сонни Билл Уильямс.

Бойня в мечетях Крайстчёрча, в которой погибли около полусотни людей, стала самым массовым по числу жертв убийством в современной истории этой страны.

Последняя трагедия такого масштаба датируется 1990 годом. Тогда после бытовой ссоры житель города Арамоана убил 13 человек, включая женщин и детей.