Хаос в Палате общин. Проди о «брексите»

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

“На минувшей неделе мы снова лицезрели сцены хаоса в британском парламенте. Палата общин проводила одного голосование за другим, но мы до сих пор не знаем, что в итоге произойдет.

Знаете, что: Соединённое королевство может и не выйти из ЕС!

На этой стороне Ла-Манша европейские лидеры отреагировали с таким же раздражением, которое они выражали в течение нескольких месяцев.

Есть ли способ вырватся из тупика? Мы хотели узнать об этом от опытного европейского политика, бывшего президента Еврокомиссии и премьер-министра Италии Романо Проди. С ним беседовала Елена Кавалоне.

Опасаясь провала сделки, многие члены финансового сообщества, работавшие в могущественном Лондонском Сити, уже перенесли свои операции из Британии в ЕС.

Страна, которая извлекает выгоду из этого исхода, - это Люксембург.

Я хочу дать последнее слово Мишелю Барнье, который выступил в Европарламенте. Представитель Еврокомиссии на переговорах с Великобританией прокомментировал возможность того, что её выход из ЕС будет отсрочен.

«Вот вопрос, на который мы ждем ответа Этот вопрос необходимо задать до принятия решения о возможной отсрочкен. Если продолжать эти переговоры, то для чего?»



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