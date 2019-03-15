С-400 развёрнуты в Калининградской области

В Калининградской области заступил на боевое дежурство комплекс ПВО и ПРО С-400. Полковой комплект поступил на Балтийский флот в начале марта, после учебных стрельб в Астраханской области.

С-400 — система большой дальности, она предназначена для уничтожения не только самолётов, но и ракет, в том числе гиперзвуковых.

Reuters

«Конечно же, это оружие сдерживания. Применение данного комплекса по наземным целям возможно, но на дальностях не больше 30 км. Поэтому это оружие для уничтожения нарушителей государственной границы, а также агрессоров, которые могут напасть на территорию Калининградской области», — рассказывает командир дивизиона Виталий Семеренко.

Reuters

В Минобороны подчёркивают, что укрепление ПВО на Балтике — ответ на действия НАТО.

Месяц назад Польша и США подписали контракт о поставке американских систем залпового огня HIMARS. Дальность действия её высокоточных ракет может достигать 300 километров. Несколько лет назад на вооружение Варшавы поступили высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.