С-400 развёрнуты в Калининградской области

В Калининградской области заступил на боевое дежурство комплекс ПВО и ПРО С-400. Полковой комплект поступил на Балтийский флот в начале марта, после учебных стрельб в Астраханской области.
С-400 — система большой дальности, она предназначена для уничтожения не только самолётов, но и ракет, в том числе гиперзвуковых.
«Конечно же, это оружие сдерживания. Применение данного комплекса по наземным целям возможно, но на дальностях не больше 30 км. Поэтому это оружие для уничтожения нарушителей государственной границы, а также агрессоров, которые могут напасть на территорию Калининградской области», — рассказывает командир дивизиона Виталий Семеренко.
В Минобороны подчёркивают, что укрепление ПВО на Балтике — ответ на действия НАТО.
Месяц назад Польша и США подписали контракт о поставке американских систем залпового огня HIMARS. Дальность действия её высокоточных ракет может достигать 300 километров. Несколько лет назад на вооружение Варшавы поступили высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.