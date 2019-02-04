Европа между ракетами Америки и России

Россия объявила о выходе из договора о ядерных силах средней и меньшей дальности вслед за Соединёнными Штатами, которые обвинили её в создании запрещенной ракеты. Президент Владимир Путин обещал не размещать подобные ракеты в Европе, пока там нет аналогичного американского оружия.

Генеральный секретарь НАТО дал похожее обязательство:

«У НАТО нет планов развертывания новых ядерных ракет наземного базирования в Европе, - сказал Йенс Столтенберг . - У нас много других вариантов, и мы смотрим на них».

Эксперт из Фонда Маршалла “Германия-США” Бруно Лете предвидит три возможных сценария:

Первый: Европа позволяет перебросить американские крылатые ракеты на свой континент, рискуя подстегнуть гонку вооружений. Второй: европейцы отказываются допустить к себе эти крылатые ракеты. Третий вариант, который я бы назвал наиболее реалистичным, заключается в том, что некоторые европейские страны откажутся от размещения ракет США, а некоторые согласятся с этим. Этот сценарий подвергнет угрозе единство НАТО".

Бывший советник Кремля, политолог Сергей Караганов предполагает, что если в НАТО возникнет такой раскол, и России придётся выбирать, ей будет ближе европейская сторона, чем американская:

"Безусловно, мы, собственно говоря, сочувствуем нашим европейским друзьям и братьям. Они сами в известной мере положили себя между молотом и наковальней. Мы совершенно не хотим им угрожать. Кроме того, Россия имеет теперь, в отличие от Советского Союза, во много раз меньшие вооружённые силы".