В Сан-Паулу прошли похороны школьников

В муниципалитете Сузану в Сан-Паулу простились с шестью подростками и двумя учителями, погибшими в результате нападения на одну из школ в минувшую среду.

Двое молодых людей, бывших учеников школы, открыли беспорядочную стрельбу в здании. Своих жертв они добивали топорами, а затем покончили с собой.

Бывшие одноклассники напавших рассказывают, что те были одержимы массовым убийством в школе "Колумбайн" в США в 1999 году. Сценарии трагедий практически идентичны. Только в США жертв было почти в два раза больше.

"Как только офицер дал нам команду, мы побежали. Сначала я увидела трех полицейских в коридоре и только потом - тела. Люди лежали на полу все в крови, телефоны, куртки. Девочка лежала рядом с лестницей, та тоже была вся в крови. Вот тогда меня охватил ужас, я не знала, что делать, куда бежать", – рассказывает одна из выживших при стрельбе.

Бразилия занимает первое место по количеству убийств в год, но расстрелы в школе случались там не часто. Последний случай произошел в 2011 году, тогда вооруженный преступник убил 12 учеников школы в Рио-де-Жанейро.