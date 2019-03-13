Массовый расстрел в бразильской школе

Кровавый инцидент со стрельбой произошел в среду в одной из школ бразильского города Сан-Паулу. Как сообщается, двое вооруженных подростков в черной одежде и масках ворвались в здание учебного заведения и открыли беспорядочный огонь. В результате 6 учеников и два преподавателя были убиты. 23 человека получили ранения. После массового расстрела нападавшие покончили с собой.

Причина нападения пока не ясна. По словам представителей властей, личности нападавших установлены, однако не разглашаются в интересах следствия. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Версия о том, что они посещали это учебное заведение, не подтвердилась.

По информации местных СМИ, на месте происшествия были обнаружены огнестрельное оружие, лук и стрелы, а также бутылки с зажигательной смесью.