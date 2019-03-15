Срочная новость

Срочная новость

Израиль

Израиль-сектор Газа: ударом на удар

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Израиль-сектор Газа: ударом на удар
Размер текста Aa Aa

Армия Израиля нанесла в пятницу воздушные удары по сектору Газа в ответ на обстрел территории еврейского государства из палестинского анклава. Израильское командование заявило, что "ударам подверглись террористические цели".

В четверг вечером из сектора Газа в сторону в сторону Тель-Авива были запущены две ракеты. Одну из них, по сообщениям израильского государственного радио, перехватила система ПВО "Железный купол". Вторая ракета, по разным данным, упала или на палестинской территории или в незаселённой местности.

Это первый запуск ракет по Тель-Авиву из сектора Газа с августа 2014 года, когда Израиль вел в секторе 50-дневную военную операцию "Нерушимая скала". Ответственность за него пока никто на себя не взял. Израильтяне считают, что за обстрелом стоит группировка ХАМАС.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram, в сетях "Одноклассники" и Instagram.