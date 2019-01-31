"Газа" на фестивале Sundance

Жизнь в секторе Газа без прикрас: на 29-м кинофестивале Sundance с состоялась премьера документального фильма о палестинском анклаве, который уже больше 10 лет, после прихода к власти движения ХАМАС, находится в блокаде со стороны Израиля и Египта.

Как говорят создатели фильма эта картина не о войне, но о силе человеческого духа в повседневной борьбе, на которую обречены местные жители, фактически запертые на узкой полоске земли. Печальная действительность такова, что даже члены съемочной группы, которая трудилась над созданием фильма, не смогли выехать из Газы, чтобы лично представить свой фильм в США.

"Я состою в правлении Союза актеров Палестины, и моя роль в том числе содействовать передвижению наших артистов. Любой фильм, искусство в целом сильнее оружия. Однако, как видите, сам я при этом не могу покинуть территорию сектора Газа. Это горькая ирония", - говорит палестинский драматург Али Абу Ясин. Он не смог пройти пограничный пункт Рафах, поскольку движение ХАМАС просто не выдало разрешения на его имя.

"Я думаю, что съемочная группа должна была приехать на фестиваль Sundance. Их голоса должны были быть услышаны. Именно эти люди, как никто другой, могли рассказать о жизни в секторе Газа. Теперь же нам остается только сожалеть", - заявил главный режиссер ленты Эндрю Макконнелл.

По его словам, идея снять фильм про Газу у него появилась еще в 2011 году. Однако из-за череды драматических событий, в том числе военных операции израильской армии против ХАМАСа, съемки неоднократно откладывались. В результате 90-минутная картина была закончена только в конце 2018 года.