Орбан ищет новых союзников

Правящая в Венгрии партия «Фидес» может заключить альянс с польским движением «Право и справедливость», если венгров на фоне скандала изгонят из общеевропейской Народной патиии.

Об этом венгерский премьер Виктор Орбан заявил во день национального праздника — начала революции 1848 года. По мнению наблюдателей, Орбан несколько смягчил свою риторику на фоне конфликта с Брюсселем:

«Нам нужно начать заново, спасти Европу от разложения, положить конец кошмару „Соединённых штатов Европы“, чтобы Европа снова принадлежала европейцам».

Проходивший одновременно оппозиционный митинг собрал едва ли не впервые весь спектр движений — от ультраправого «Йоббик» до социалистов и либералов. Противники Виктора Орбана сочли это неплохим знаком, хотя собралось их не очень много:

«Если честно, я давно этого ждал. Я надеюсь, что оппозиционные партии смогут работать друг с другом».

«Сотрудничество необходимо. Премьер Орбан не может терпеть присутствия оппозиционных партий в СМИ и преследует их. Оппозиционерам необходимо объединяться, хотят ли того они сами или нет».

Аттила Мадьяр, Euronews:

«Настроения во время венгерского национального праздника оказались на редкость спокойными. Речь Виктора Орбана была более сдержанной, чем в минувшие годы. Число участников оппозиционных манифестаций, по сравнению с предыдущими, оказалось небольшим».