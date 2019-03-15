Совет ассоциации ЕС-Турция: ни слова о членстве

Брюссель обеспокоен нарушениями фундаментальных прав в Турции и требует от Анкары привести судебную систему страны в соответствие с евопейскими, международными стандартами.

Такие заявления прозвучали на заседании Совета ассоциации ЕС-Турция, которое прошло в бельгийской столице в пятницу.

"Систематически сроки содержания под стражей превышают допустимые нормы. В отсутствии достаточных для уголовного преследования доказательств производятся аресты людей, которые осуществляют свои права на свободу выражения мнений и собраний. Всё это вызывает сомнения в том, что в Турции соблюдается принцип презумпции невиновности и уважается право на справедливое судебное разбирательство", - сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Турция по-прежнему стремится стать членом Евросоюза - сказал, в свою очередь, министр иностранных дел страны. Он добавил, что для этого Анкара готовит ряд реформ.

"У Турции независимая судебная система, и каждый имеет к ней доступ. Турция - член Европейского суда по правам человека", - напомнил Мевлют Чавушоглу.

"С того момента, как ситуация с демократией в Турции начала резко ухудшаться, тема её членства в ЕС исчезла из повестки дня Совета, - передаёт наш корреспондент Гульсум Алам. - Отношения Брюсселя и Анкары сводятся лишь к сделкам, имеющим общий интерес. Накануне Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу официально приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество".