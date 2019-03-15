В Симферополе отметили 5 лет в составе РФ

Праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине референдума о "вхождении Крыма в состав России", начались в пятницу в Симферополе. До семи тысяч человек приняли участие в шествии по улицам города и митинге на площади у Госсовета республики. В колонне были замечены председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители фракций, руководство Республики Крым, французская делегация во главе с депутатом Национальной ассамблеи Тьерри Мариани, представители кубанского и крымского казачества.

"Ты идешь по нашем у Симферополю, ты рад, ты спокоен, - говорит житель города Юрий Цыбенко, участвовавший в событиях 2014 года, - не стыдно людям смотреть в глаза, потому что ты не зря защищал все это!"

"Для меня это очень великий, большой праздник! На душе - гордость за россию и гордость за Крым, слава Богу, что мы соединились!" - добавляет другой житель Симферополя Геннадий Ворошилов.

Законность референдума 16 марта 2014 года, в результате которого Крым стал частью РФ, не признали Украина и большинство государств-членов ООН, они квалифицировали случившееся как "аннексию". На голосование были вынесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта" или "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

По официальным данным, более 95 % граждан, принимавших участие в плебисците, высказались за первый вариант. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 21 марта того же года Путин подписал закон о ратификации Договора, а также конституционный закон о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в качестве субъектов.

28 марта и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о выводе частей из Крыма. 4300 из 18 800 украинских военнослужащих выразили желание покинуть полуостров.