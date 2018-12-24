Год под знаком Крымского моста и пенсионной реформы

Уходящий год запомнится большинству россиян благодаря открытию Крымского моста, пенсионной реформе и выборам президента. Во всяком случае, именно эти события оказались в первой тройке по итогам опроса «Левада-центра».

Открытие Крымского моста и пенсионная реформа назвали самыми важными событиями 2018 г., соответственно, 47% и 46% респондентов. Далее следуют выборы президента, Чемпионат мира по футболу и пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, который унёс жизни 60 человек, в основном детей.