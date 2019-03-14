США: Сенат против Трампа

Сенат Конгресса США проголосовал за принятие резолюции об отмене объявленного президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Документ поддержали 59 сенатора, против высказался - 41. Ранее резолюцию приняла Палата представителей Конгресса.

Теперь документ попадет на стол хозяина Белого дома. Между тем американский лидер уже заявил, что наложит на резолюцию вето.

15 февраля Трамп подписал декларацию о введении ЧП на южных рубежах страны, чтобы получить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой в в обход Конгресса. Такое решение глава государства принял из-за того, что Конгресс не согласился выделить на сооружение барьера запрошенную им сумму. Из-за споров на этот счет в декабре прошлого года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.