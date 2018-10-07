До самого последнего момента манифестанты надеялись на победу той стороны, которую они считают правой. Многие из собравшихся — сами жертвы сексуального насилия. Активисты требовали встречи с сенаторами, а после того, как стало известно об их решении, переместились к зданию Верховного суда. Полиция в одном только Вашингтоне задержала 160 человек, а демонстрации проходили во множестве городов.
«Сенат очень нас подвёл»
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«Сенат очень нас подвёл»
«Мне ясно, что сенату всё равно, у него какие угодно мотивы, кроме правды».
«Я очень надеялась и теперь не могу поверить, что сенат так нас подвёл, даже после того, как выслушал профессора Форд и видели гнев и ложь самого Кавано».
ФБР не нашло доказательств вины судьи, однако некоторые детали секретного следствия известны, и оппозиция обвиняет Бюро в предвзятости: по словам демократов, следователи весьма избирательно подошли к выбору свидетелей обвинения.