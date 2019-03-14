Британцы Испании в тревожном ожидании

Сиджес, прибрежный испанский город, расположенный недалеко от Барселоны. В местных барах то и дело слышны рассуждения о предстоящем "брексите". А последнее голосование в Палате общин лишь подогрели споры. Но то, что парламент Соединённого Королевства выступил против выхода страны из Евросоюза без сделки, стало слабым утешением для проживающих в городе британцев. Их в Сиджесе насчитывается около двух тысяч.

"Мы попросту не знаем, чего ожидать, как это повлияет на производство, продажу товаров, на закупки. Мы боимся, что нам скажут: теперь те или иные товары продавать в Евросоюзе запрещено. Слишком много неясных моментов, неопределённости", - не скрывает опасений Энга Бейкер, владелица местного магазина.

Вопросы, касающиеся будущего после "брексита", для наших собеседников так и остались без ответа. Они надеются на то, что в Великобритании пройдёт повторный референдум.

"Я надеюсь, что люди смогут вновь проголосовать. Они понимают, что им продали кота в мешке. Они не были должным образом проинформированы. Ни при каком варианте "брексита" я не вижу благоприятного исхода", - сетует пенсионер Майкл Хейлс.

Испания планирует предоставить вид на жительство 400 тысячам британцев, проживающим на территории страны, а также принять меры, касающихся их трудовой деятельности и охраны здоровья. Если Лондон сделает то же самое по отношению к испанцам, живущим в Великобритании.

"Нам повезло в том, что мы живём здесь, в Испании. Поскольку испанское правительство предоставило больше гарантий защиты, нежели британское. Но пока мы не знаем, что конкретно сделают власти. Мы здесь работаем, у нас семьи, мы выплачиваем кредиты. И то, что происходит в последние дни, не добавляет нам уверенности. Единственное, что утешает - так это обещания испанских властей", - рассказывает Питер Уоррен, учитель английского языка.

"В начале этого года Мадрид и Лондон подписали соглашение, гарантирующее право британцев в Испании и испанцев в Великобританиина на волеизъявление. Таким образом, они смогут принять участие в следующих - майских - выборах", - передаёт наш корреспондент, Кристина Хинер.