Умер гоночный директор Ф-1 Чарли Уайтинг

Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг скончался в Мельбурне в возрасте 66 лет за несколько дней до Гран-при Австралии, которое откроет новый сезон. Причиной смерти стала легочная эмболия.

В автоспорт Уайтинг пришел в середине 1970 годов. Поначалу он был ассистентом своего старшего брата Ника, который в мастерской, расположенной рядом с гоночной трассой "Брэндс-Хэтч" в Англии, занимался подготовкой шоссейных и раллийных автомобилей.

В 1988 году Чарли Уайтинг стал техническим делегатом Международной федерации автоспорта в "Формуле-1", а с 1997-го - гоночным директором и делегатом по безопасности. Именно он инспектировал болиды перед стартами, управлял стартовыми светофорами и давал старт каждой гонке. Свои соболезнования уже принесли команды McLaren, Renault, Toro Rosso, Red Bull Racing и другие.