"Американская мечта" и жизнь на стоянке

В последнее время в американских городах все чаще обычные автостоянки становятся временным убежищем для людей, потерявших кров и живущих в автомобилях и фургонах. По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, в 2017 году полмиллиона человек остались без крыши над головой. Наибольшее количество бездомных - в Калифорнии. Эти люди живут в транспортных средствах, заброшенных зданиях, парках или прямо на улице.

Только в Лос-Анджелесе на стоянках в машинах регулярно ночуют более 15 тысяч человек. Парковки хорошо охраняются, и люди, остановившиеся на них, могут спокойно спать. Кроме того там есть переносные туалеты и умывальники.

"Это кровать размера queen-size в верхней части кабины, - показывает свой фургон бездомный ветеран американской армии Карлос Гонсалес. - Это столовая, здесь я сплю. Этот диван превращается в кровать. Также у меня есть шкафы для хранения продуктов, микроволновая печь, плита, раковина".

По словам экспертов, основными причинами резкого роста числа бездомных стало отсутствие доступного жилья и растущие расходы на коммунальные услуги. Так, в Лос-Анджелесе арендная плата росла быстрее, чем доходы людей, в течение нескольких десятилетий. В последние годы эта тенденция достигла своего пика.

"Экономика такова, что многие люди больше не могут позволить себе жить в помещениях. Одни умирают, другие живут на улицах. Но есть и те, кому повезло - у них есть машина, и они могут обеспечить себя таким домом", - говорит один из организаторов программы "Безопасная стоянка".

Тем временем такие программы, как "Безопасная стоянка", набирают популярность. Для властей они стали временным решением проблем людей, которые еще недавно и представить себе не могли, что окажутся в подобной ситуации, и были уверены, что находятся на пути к "американской мечте".