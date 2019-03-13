"Чёрный" и "белый" списки властей Украины

Министерство культуры Украины пополняет два списка иностранных деятелей культуры: «черный» и «белый». Первый, начатый ещё в 2014 году, сегодня насчитывает 147 человек. Подавляющее большинство в списке - граждане России.
В связи присоединением Крыма к России и военным конфликтом на востоке Украины напряженность в отношениях двух бывших республик СССР достигла своего пика с момента распада Советского Союза.
Известные личности, признающие законными действия Москвы в отношении Крыма, могут оказаться в «черном списке»: как поясняет Минкульт Украины, имена тех, кто представляет угрозу национальной безопасности в министерство поступают из СБУ, Совета национальной безопасности и обороны Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
В то же время, знаменитости, поддерживающие суверенитет и территориальную целостность Украины, попадают в «белый список».
Кто в «чёрном» списке?
Хотя большинство имён в списке - граждане РФ, здесь есть и представители других стран, в том числе американцы, итальянцы, немцы и белорусы. Минкульт Украины отзывает лицензии на показ фильмов с участием актёров попавших в "чёрный" список. Причём фильм исчезнет из кинотеатров и с телеэкранов даже в случае, если всего один их персонажей картины - актёр, попавший под пристальное око украинских служб безопасности. Точно так же прекращаются продажи книг тех авторов, которые попали в "чёрный" список.
В настоящее время в списке 147 деятелей культуры и других знаменитостей. Одним из последних добавлений в список стал итальянский музыкант Альбано Карриси, более известный как Аль Бано, имевший огромное число поклонников ещё в советское время. Неудачная фраза о симпатиях певца к российскому президенту стоила ему какой бы то ни было карьеры на Украине.
Чёрный список Министерства культуры Украины
Российские деятели культуры и знаменитости:
- режиссер Никита Михалков
- танцор балета Николай Цискаридзе
- поп-исполнительница Юлия Чичерина
- бизнесвумен и миллиардер Елена Батурина
- киноактёр Александр Баширов
- режиссёр, продюсер и киноактёр Федор Бондарчук
- певец Александр Буйнов
- актёр и поэт Валентин Гафт
- актриса Алиса Фрейндлих
- скульптор Зураб Церетели
- писатель Аркадий Инин
Под номером 115 в список попал американский актёр Стивен Сигал, вместе с ещё несколькими деятелями масскульта из США. Здесь же оказались и звезда французского киноэкрана Жерар Депардье, и сербский актёр, музыкант и кинорежиссёр Эмир Кустурица, и балетный танцор из Японии Ивата Морихиро.
Конкретного объяснения по каждому имени в списке Минкульт не предлагает. Известно, что госорганы дают рекомендацию на внесение в "чёрный" список на основании угрозы безопасности Украины со стороны того или иного деятеля культуры. После попадания в список, человек фактически становится персоной нон грата на Украине.
Кто попал в «белый список»
В отличие от "чёрного" списка, в "белом" оказываются те знаменитости, которые открыто поддерживают позицию украинских властей по Крыму и конфликту на востоке страны.
В "белом" списке, в основном, иностранные знаменитости и некоторые известные российские писатели и музыканты, которые, как считается, заслуживают поддержки украинского государства:
- Американский актер Джордж Клуни
- Американский актер Тим Рот
- Американская актриса Хейден Панеттьер
- Российский рок-музыкант Андрей Макаревич
- Американский певец и актер Джаред Лето
- Вокалист Scorpions Клаус Майне из Германии
- Родившийся в советской Грузии российский писатель Борис Акунин
- Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе
- Американская актриса, родившаяся на Украине, Милла Йовович
- Американская актриса Вера Фармига