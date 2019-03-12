Пожизненное заключение за теракт

Француз Мехди Неммуш был приговорен судом бельгийской столицы к пожизненному заключению. Неделю назад Неммуша признали виновным в совершении теракта в Еврейском музее в Брюсселе.

Пять лет назад в здании музея Неммуш расстрелял четырех человек. Трое погибли на месте, одного тяжелораненого доставили в больницу, где он скончался. Самого Неммуша задержали во Франции. Его сообщник, также француз, Насер Бендрер был приговорен в рамках этого же судебного процесса к 15 годам лишения свободы.

Незадолго до совершения теракта Неммуш вернулся из Сирии, где, по данным следствия, воевал на стороне группировки "Исламское государство".