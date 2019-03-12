ЕС расширил список стран-оффшоров

Совет ЕС расширил "черный список" стран - налоговых оффшоров. "Претендентов" подбирали основываясь на критериях, разработанных Еврокомиссией: прозрачность налогового законодательства, эффективность управления и реальная экономическая активность при условии нулевой ставки корпоративного налога.

Шанс быть вычеркнутым из списка есть. "Из-за динамичного характера процесса, все перечисленные в списке государства имеют возможность быть исключенными из соответствующего перечня, как только они добьются значительного прогресса на основе взятых ими обязательств", - отметил Еуджен Теодорович, министр финансов Румынии

Среди новичков в "черном списке" 10 стран: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминиканская республика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, ОАЭ. Ранее в перечне находились пять фигурантов: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.

Эксперт по налогам международного объединения OXFAM INTERNATIONAL Кьяра Питатуро, считает, что в сфере борьбы с уходом от налогов необходимо проводить дальнейшие реформы. По словам Питатуро, "черный список" - хороший инструмент , но этого недостаточно. Она с сожалением отметила, что на министерском уровне не прошло, например, предложение о публикации налогов для корпораций в каждой стране. "Это заблокировали, поскольку все государства отстаивают свои интересы".

К странам черного списка Еврокомиссия и правительства государств Европейского Союза намерены применять дополнительные меры финансового и инвестиционного контроля. Существует и "серый список". В него включены 34 государства.