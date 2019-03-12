Наводнения в Сан-Паулу

В бразильском мегаполисе Сан-Паулу не менее 12 человек стали жертвами ливней и наводнений. Сильный дождь начался в ночь на понедельник. Меньше чем за два дня в городе выпало 70% месячной нормы осадков.

Обрушились более полусотни зданий, затоплены дороги, со склонов сошли по меньшей мере три сильных оползня. Пригороды оказались отрезаны от центра финансовой столицы Бразилии. Во многих районах единственный надёжный вид транспорта, кроме вертолётов — надувные лодки.

Местные власти объявили чрезвычайное положение. Мэрия просит горожан не покидать дома без необходимости и спокойно дожидаться помощи, если дом затоплен.

Материальный ущерб уже превышает 10 миллионов в пересчёте на евро.

Синоптики прогнозируют, что ливни продлятся ещё минимум двое суток. Их интенсивность постепенно пойдёт на спад.